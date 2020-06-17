Миасс, Челябинская область, , 20:57 — REGNUM В Челябинской области отменён оправдательный приговор по делу женщины, которая спровоцировала смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла 21 февраля 2017 года на трассе «М5» возле Миасса. Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с автопоездом. Автопоезд в свою очередь тоже вылетел на «встречку» и там столкнулся с грузовиком, водитель которого погиб.

Женщине вменили нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Но Миасский горсуд её оправдал. Однако прокурор подал апелляцию и добился отмены приговора. Теперь дело рассмотрят повторно.