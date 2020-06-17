Бишкек, , 20:53 — REGNUM Бишкек смог договориться с властями России об организации чартерного авиарейса для вывоза граждан Киргизии, застрявших в Татарии из-за отмены авиасообщения и закрытия границ по причине пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

В результате на самолете российского авиаперевозчика «Авиатраффик компани» из Казани в столицу Киргизии вывезли 167 киргизстанских студентов, обучавшихся в вузах России, и 15 граждан с малолетними детьми.

Для того, чтобы избежать возможных рисков распространения коронавирусной инфекции, всех их сразу по прибытии в Бишкек поместили под наблюдение врачей в карантинные зоны.