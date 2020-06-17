Берлин, , 20:35 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан придерживаться правил социального дистанцирования, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в стране, 17 июня сообщает агентство Reuters.

Меркель также заявила после переговоров с главами 16 земель ФРГ, что чиновники согласились продлить запрет на крупные мероприятия как минимум до конца октября, чтобы избежать новой волны эпидемии.

В Германии с начала эпидемии подтверждены 188 474 случаев COVID-19 и 8844 смерти от заболевания.

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