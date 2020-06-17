Челябинск, , 20:34 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за попытку дать взятку сотруднику полиции. Приговор вынес Тракторозаводский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

5 марта он предлагал 13 тысяч рублей оперуполномоченному отделения экономической безопасности. Тем самым гражданин хотел избежать наказания за продажу алкоголя в нестационарном торговом павильоне.

Суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей. Предмет взятки обращён в доход государства, а автомашина Citroen C5 — в счёт исполнения наказания.