Челябинск, , 20:26 — REGNUM В Челябинской области найдены нарушения в работе исправительной колонии №18. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Режим в учреждении строгий. В ходе проверки проверили отряды, медицинскую часть, а также коммунально-бытовые и штрафные помещения. Также был проведён приём заключённых.

В ходе проверки оказалось, что на территории колонии нарушают закон в части режима отбывания наказания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, порядка приёма передачи и возможности свиданий с родственниками и т.д. Начальнику колонии внесено представление о необходимости устранить нарушения закона.