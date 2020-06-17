Берлин, , 20:20 — REGNUM Решение об открытии школ и детских садов после летних каникул принято в Германии. Об этом 17 июня сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в ходе брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями 15 федеральных земель ФРГ.

Премьер-министр пояснил, что в Германии после школьных каникул будет восстанавливаться стандартный режим работы в школах и детских садах. Зедер отметил, что власти рассчитывают в данном вопросе на поддержку граждан и педагогов.

Кроме того, Зедер уточнил, что в школах и детских садах будет рассматриваться сохранение возможности тестирования на коронавирусную инфекцию.

Школы и детские сады были закрыты в Германии в связи с угрозой эпидемии коронавируса в начале марта, в мае они были переведены на учёбу посменно. В школах действует неполная учебная неделя, в детских садах введён ряд ограничений на посещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии планируют инвестировать €300 млн в разработку новой вакцины от коронавируса.

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