Челябинск, , 20:19 — REGNUM В посёлке Сухтелинский Челябинской области отмечаются проблемы с обеспечением жителей водой. Об этом пишут СМИ.

Прокуратура начала проверку по факту информации. Как сообщает пресс-служба ведомства, на месте сотрудники оценят, как уполномоченные лица выполняют свои обязанности по организации водоснабжения и по оказанию коммунальных услуг. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемой обеспечения водой жителей ряда населённых пунктов озадачился губернатор Алексей Текслер. Главам территорий он поставил задачи и призвал их не прятать голову в песок.

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