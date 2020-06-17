Душанбе, , 20:08 — REGNUM С 20 июня в Таджикистане снова можно будет проводить свадебные церемонии. Соответствующее решение принято на заседании Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает государственное информационное агентство «Ховар».

В штабе считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции нормализовалась и потому можно продолжать снимать некоторые ограничения.

Проводить свадебные церемонии в штабе разрешили при условии соблюдения некоторых рекомендаций. В частности, на свадьбе не должно присутствовать больше ста гостей, а также нельзя проводить более одного торжества по месту жительства или ресторанах и столовых. Соблюдение санитарно-гигиенических норм — обязательно.

Отметим, что по состоянию на вечер 16 июня в Таджикистане коронавирус выявлен у 5160 человек (63 за последние сутки), 3624 человека излечились, зарегистрировано 50 летальных исходов.

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