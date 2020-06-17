Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Компания Mars рассматривает возможность отказа от использования бренда Uncle Ben's, который может быть признан примером неприемлемой культурной апроприации, 17 июня сообщает агентство Reuters.

Бренд, «лицом» которого является жизнерадостный старый негр «дядюшка Бен», достаточно хорошо известен в России благодаря одноименному кетчупу. Основной продукцией бренда Uncle Ben's является рис быстрого приготовления.

Отметим, компания Pepsi ранее уже объявила, что откажется от популярных в США смеси для блинов и сиропа Aunt Jemima, на упаковке которых изображается чернокожая «тетушка Джемайма».

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