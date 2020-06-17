Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM У депутата Госдумы Натальи Поклонской имеется свой духовный путь, который частично расходится с схиигуменом Сергием (Романовым), заявил сторонник Сергия, журналист Всеволод Могучев корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее Поклонская отреклась от попавшего в опалу РПЦ Романова, заявив, что в его ситуации должны разобраться Церковь и «компетентные органы». Депутат заявила, что Сергий якобы не являлся её духовником. Заметим: ранее в Екатеринбургской епархии РПЦ подтверждали, что схиигумен всё-таки был духовником Поклонской.

«У ней свой духовный путь. Возможно? он расходится с отцом Сергием. Не до того, чтобы она считала отца Сергия плохим человеком, но вот так вот получается в нашей жизни. Это ее позиция», — сказал Могучев.

Журналист добавил, что, по его сведениям, Поклонская уважает старца.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий осел в Среднеуральском женском монастыре. Епархия призывает Романова одуматься, а всех остальных — молиться за старца.

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