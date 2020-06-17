Ашхабад, , 19:57 — REGNUM Руководство министерства финансов и экономики Туркмении приняло участие в видеосовещании национальных координаторов программы «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии» Азиатского банка развития. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Участники конференции ознакомились с реализованными проектами программы ЦАРЭС в сфере экономики, торговли, энергетики, туризма, экономических коридоров, а также предпринимаемыми при участии АБР мерами по профилактике коронавируса.

Особое внимание представители Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Китая, Монголии, Пакистана и Афганистана уделили теме воздействия пандемии на экономики стран — участниц ЦАРЭС и борьбе с ее последствиями.