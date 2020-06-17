Тюмень, , 19:53 — REGNUM В ближайшие дни будет решаться вопрос о переходе Тюменской области к третьему этапу снятия санитарных ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в прямом эфире ВГТРК «Регион Тюмень» 17 июня глава региона Александр Моор.

Основным вопросом тюменцев, поступившим на прямой эфир с губернатором региона стал: когда откроют кафе, кинотеатры, музеи, торговые центры. Бизнес теряет доходы, а люди сидят без работы.

«Самая лучшая поддержка бизнеса — дать ему работать. Я прекрасно понимаю, в какой трудной ситуации многие из предприятий малого и среднего бизнеса сейчас находятся. Но решение о снятии каких-либо ограничений мы принимаем с главным санитарным врачом Тюменской области. Сейчас важно добиться того, чтобы коэффициент распространения коронавируса как минимум был меньше единицы. У нас с вами позавчера коэффициент был больше двух (на одного носителя инфекции два заразившихся. — Прим. ИА REGNUM). Но у нас показатели по сравнению с другими регионами небольшие. У нас достаточный коечный фонд, достаточно медикаментов, высокий уровень тестирования, невысокий уровень смертности. В диалоге с Роспотребнадзором это позволяет снимать некоторые ограничения. Ближайшие дни будут ключевыми. От поведения всех зависит, сможем ли мы помочь тем предпринимателям, которые сегодня не работают. А те, кто сегодня работает, должны соблюдать санитарный режим для своих сотрудников», — обнадёжил тюменцев Александр Моор.