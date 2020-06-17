Челябинск, , 19:45 — REGNUM Ответственность за качество обеспечения населения водой несут главы муниципалитетов. Об этом на совещании с руководителями 17 июня заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что вода — это один из наиболее социально значимых вопросов. И все проблемы нужно решать.

«А не прятать голову в песок и кивать на предыдущие решения предыдущих глав или говорить о том, что нет договоренности с поселениями. Берите всё в свои руки», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде территорий Южного Урала отмечаются перебои с водой. О проблемах сообщают жители региона. Пишут они и в соцсетях. Текслер собрал глав проблемных территорий на совещание и поставил перед ними задачи по исправлению ситуации.

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