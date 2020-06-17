Москва, , 19:44 — REGNUM Следствие признало 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, подозреваемого в клевете. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

«Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим», — цитирует сообщение Главного следственного управления агентство ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено ГСУ в отношении Алексея Навального, подозреваемого по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»). По данным следствия, он разместил видео в социальных сетях с ложными и порочащими ветерана сведениями.

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