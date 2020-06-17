Москва, , 19:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 15 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следсвенного комитета по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»)», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Следствие считает, что блогер Алексей Навальный нарушил закон, когда комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

В случае признания виновным Навальному грозит штраф на сумму до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Тем временем сторонница Алексея Навального Любовь Соболь на своей странице в Твиттер сообщила, что Алексей Навальный написал законопроект об увеличении пенсий для участников Великой Отечественной войны до 200 тысяч. Сообщение вызвало критику со стороны внука Игната Артеменко Игоря Колесникова.

«Как дедушка и просил, расследование идёт полным ходом», — «Как дедушка и просил, расследование идёт полным ходом», — написал на своей странице в социальной сети Игорь Колесников.

«Игната Сергеевича Артёменко признали в качестве потерпевшего, а Навального подозреваемым. Надеюсь, он получит по заслугам! А теперь, когда земля загорелась, Навальный решил выставить себя защитником ветеранов. Спасибо всем», — подчеркнул он.

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