Москва, 17 июня 2020, 19:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 15 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следсвенного комитета по Москве.
Следствие считает, что блогер Алексей Навальный нарушил закон, когда комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.
В случае признания виновным Навальному грозит штраф на сумму до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Тем временем сторонница Алексея Навального Любовь Соболь на своей странице в Твиттер сообщила, что Алексей Навальный написал законопроект об увеличении пенсий для участников Великой Отечественной войны до 200 тысяч. Сообщение вызвало критику со стороны внука Игната Артеменко Игоря Колесникова.
«Игната Сергеевича Артёменко признали в качестве потерпевшего, а Навального подозреваемым. Надеюсь, он получит по заслугам! А теперь, когда земля загорелась, Навальный решил выставить себя защитником ветеранов. Спасибо всем», — подчеркнул он.
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