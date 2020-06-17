Ханты-Мансийск, , 19:12 — REGNUM В Югре составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение санитарного режима. Об этом на заседании регионального оперативного штаба рассказал начальник окружного управления МВД Василий Романица, информирует «Открытый регион».

По числу нарушителей лидирует Сургут, где самая напряжённая «ковидная» ситуация в ХМАО. Здесь за последние несколько дней оформлено 217 протоколов. На втором месте Нижневартовск — 171 протокол. На третьем Ханты-Мансийск и Сургутский район — по 128 протоколов.

Отмечается, что с начала введения режима повышенной готовности в Югре к середине июня составлено 1429 протоколов на людей, игнорирующих правила защиты от коронавирусной инфекции.