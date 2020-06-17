Иркутск, , 19:06 — REGNUM Более 50 человек из «Молодежки ОНФ» консультируют жителей в населённых пунктах, пострадавших от наводнения летом 2019, а также выявляют наиболее острые проблемы, требующие безотлагательной помощи.

Мониторинг проходит в 3 районах Области: Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском.

Так, в посёлке Соляная Тайшетского района ремонтная группа «Молодежки ОНФ» отремонтировала дом труженице тыла, 92х летней Марии Цедрик. Ребята провели укрепление фундамента и замену части венцовых балок. Последние прогнили по всему периметру дома. Брус подобрали из лиственницы, так как он считается одним из самых прочных видов древесины.

«Мы познакомились с Марией Марковной случайно. Приехали по одной заявке и ошиблись адресом. Увидели ситуацию: деньги за капитальный ремонт она получила, однако бригад, которые бы отремонтировали ей дом найти не смогла. Так и зимовала в сыром холодном жилище. Мы отремонтировали ей дом. Основную работу удалось завершить Сегодня. Обошьём утеплителем и ещё поменяем часть забора, калитки, обновим табличку на доме. Тружеников тыла должны знать», — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Мария Цедрик внимательно наблюдала за работой команды. Как сама признаётся, по началу и не верила, что кто-то может приехать и отремонтировать ей дом.

«Мне Вас Бог послал! Живу я одна, что я могу сделать? Какой ремонт? Силы уже не те, все-таки возраст. Всю зиму проспала в валенках, аж сносила их. А вы так слаженно управились. Спасибо Вам большое!», — поблагодарила команду «Молодежки ОНФ» труженица тыла, жительница поселка Соляная Мария Цедрик.

После завершения работ в Соляной, ремонтная группа «МолодежкиОНФ» поедет в деревню Шиткино Тайшетского района.

Там помощь нужна завучу школы Ларисе Пархименко. Со своей проблемой она писала в приёмную президента России. Ее дом находится рядом с водонапорной башней. В связи с наводнением там прорвало трубу, и вся вода устремилась в ее дом. Вопрос с водоотведением находится в стадии решения поселковой администрации уже более полугода, подмывая фундамент дома. Активисты «Молодежки ОНФ» проведут необходимые работы по укреплению фундамента.

С проведением повторного Мониторинга «Молодежка ОНФ» работает в Иркутской Области с 15 июня. Встречи и консультации с жителями проведены уже в 27 населённых пунктах. Всего же предстоит объехать более ста деревень и сел, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года. Помимо юридических консультаций команда так же оказывает адресную помощь жителям