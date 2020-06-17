Иркутск, 17 июня 2020, 19:06 — REGNUM Более 50 человек из «Молодежки ОНФ» консультируют жителей в населённых пунктах, пострадавших от наводнения летом 2019, а также выявляют наиболее острые проблемы, требующие безотлагательной помощи.
Мониторинг проходит в 3 районах Области: Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском.
Так, в посёлке Соляная Тайшетского района ремонтная группа «Молодежки ОНФ» отремонтировала дом труженице тыла, 92х летней Марии Цедрик. Ребята провели укрепление фундамента и замену части венцовых балок. Последние прогнили по всему периметру дома. Брус подобрали из лиственницы, так как он считается одним из самых прочных видов древесины.
Мария Цедрик внимательно наблюдала за работой команды. Как сама признаётся, по началу и не верила, что кто-то может приехать и отремонтировать ей дом.
После завершения работ в Соляной, ремонтная группа «МолодежкиОНФ» поедет в деревню Шиткино Тайшетского района.
Там помощь нужна завучу школы Ларисе Пархименко. Со своей проблемой она писала в приёмную президента России. Ее дом находится рядом с водонапорной башней. В связи с наводнением там прорвало трубу, и вся вода устремилась в ее дом. Вопрос с водоотведением находится в стадии решения поселковой администрации уже более полугода, подмывая фундамент дома. Активисты «Молодежки ОНФ» проведут необходимые работы по укреплению фундамента.
С проведением повторного Мониторинга «Молодежка ОНФ» работает в Иркутской Области с 15 июня. Встречи и консультации с жителями проведены уже в 27 населённых пунктах. Всего же предстоит объехать более ста деревень и сел, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года. Помимо юридических консультаций команда так же оказывает адресную помощь жителям