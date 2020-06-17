Прага, , 18:55 — REGNUM Поменять имидж столицы Чехии, сделав упор на культурный и гастрономический туризм, приняли решение власти Праги. Об этом 17 июня сообщает Lonely Planet.

В Прагу ежегодно приезжает туристов в шесть раз больше, чем проживает здесь граждан, при этом гости в основном задерживаются здесь максимум на пару ночей. В последнее время от жителей города поступают жалобы, что большая часть инфраструктурных проектов здесь рассчитана именно на туристов.

В настоящее время совет по туризму Праги хочет реализовать планы, рассчитанные на продвижение культурных ценностей и кулинарии, чтобы задержать гостей в городе больше, чем на пару суток. Официально конкретных планов обнародовано не было.

В настоящее время Чехия постепенно открывается для иностранных граждан из стран Евросоюза. Для удобства страны были поделены на три группы. Для туристов из разных групп предусмотрены различные ограничения при въезде в Чехию. Так, для граждан из Германии, входящих в «зелёную» группу, ограничений при въезде нет, а гражданам из Швеции, вошедшей в «красную» группу, при въезде нужно пройти не только обследование, но и карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене режима чрезвычайного положения в Чехии.

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