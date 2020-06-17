Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Венгерский лоукостер Wizz Air запускает пять новых рейсов из Петербурга в Европу с сентября 2020 года. Об этом сообщили представители компании.

Так, 18 сентября отправится первый рейс компании в Зальцбург, в австрийский город будут летать регулярно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По такому же графику запускаются рейсы в Копенгаген с 19 сентября. Кроме того, по вторникам, четвергам и субботам с 19 сентября Wizz Air будет летать из Петербурга в Осло, Стокгольм и на Мальту.

«Запуская пять новых маршрутов из Санкт-Петербурга и придерживаясь самых высоких стандартов в сфере дезинфекции, мы уверены, что бюджетные тарифы Wizz Air сделают путешествие доступным для еще большего количества путешественников», — сказал генеральный директор перевозчика Джозеф Варади.

Заметим, в январе 2020 года компания также анонсировала открытие рейсов по седьмой свободе воздуха из «Пулково» в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. 17 июня компания объявила, что открывает свою операционную базу в «Пулково».

По мнению генерального директора управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, это даст новые возможности для расширения маршрутной сети и увеличит количество вариантов прямого авиасообщения Петербурга с европейскими городами.

«Сегодня «Пулково» полностью готов к обслуживанию международных рейсов. Уверен, что, как только ситуация в мире стабилизируется, активное развитие Wizz Air в Петербурге и долгожданный запуск новых маршрутов будут стимулировать туристические, деловые и культурные связи между Россией и зарубежными странами», — заметил Сергеев. На его взгляд, упомянутые маршруты будут пользоваться спросом как у граждан РФ, так и у иностранцев.

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