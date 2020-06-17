Лондон, , 18:53 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки список жертв COVID-19 увеличился ещё на 184 человека, сообщает 17 июня британский минздрав.

С учетом этих данных общее число умерших от COVID-19 достигло в стране 42 153 человек.

При этом за тот же период было выявлено 1115 новых фактов заражения коронавирусом, что довело общее количество зараженных до 299 251.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия входит в пятёрку стран мира с наибольшим числом умерших от COVID-19.

Напомним, по данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 7,9 млн случаев заражения коронавирусом.

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