Архангельск, , 18:53 — REGNUM В Архангельской области открылись для посещения Кенозерский национальный парк и нацпарк «Онежское Поморье». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Пока приехать в парки на прогулку или с палаткой могут только жители Архангельской области. При этом услуги размещения в гостиницах и гостевых домах (в том числе и частных) по-прежнему не оказываются. Транспортные услуги, организация экскурсий и питания также не осуществляются», — сообщили в правительстве.

Для въезда на особо охраняемую природную территорию понадобится специальноее разрешение. При оформлении этого документа все гости должны будут пройти термометрию и заполнить извещение об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 позволили властям Архангельской области приступить к первому этапу ослабления режима повышенной готовности. В регионе с начала эпидемии зарегистрировано 4156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки — 121. По официальным данным, COVID-19 стал причиной четырех летальных исходов. Спецкомиссия изучает причины гибели еще 36 пациентов с коронавирусом.