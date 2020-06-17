Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Проблему с попавшей в воду Волги нефтью в районе Рыбинска Ярославской области ликвидировали. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в АО «Газпромнефть-Терминал».

Ранее Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура заявила, что начала проверку по факту утечки нефтепродуктов с территории промышленной площадки «Газпромнефть-Терминала» в акваторию Волги.

Однако, как подчеркнули в нефтяной компании, речь шла о «небольших пятнах», которые уже ликвидировали. Сама же база давно не используется.

«16 июня в районе выведенной из эксплуатации в 2017 году Рыбинской нефтебазы были зафиксированы небольшие пятна нефтепродуктов в прибрежной зоне. Благодаря оперативным действиям специализированных служб нефтепродукты были собраны с поверхности воды. Рыбинская нефтебаза с конца 2016 года является нефункционирующим объектом. С этого времени хранение нефтепродуктов на нефтебазе не осуществляется, оборудование выведено из эксплуатации», — подчеркнули в АО «Газпромнефть-Терминал».