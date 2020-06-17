Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и узники фашистских концлагерей не будут очно участвовать в параде Победы 24 июня в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ветераны будут участвовать в режиме видеосвязи, помощь им будут оказывать волонтёры.

«Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов», — уточнил глава города Александр Высокинский.

Допустят ли остальных жителей на парад, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы намечен на 24 июня 2020 года. Торжества перенесли из-за пандемии COVID-19.

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