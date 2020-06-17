Москва, , 18:33 — REGNUM Сегодня требуется пересмотр подхода при выделении денег в качестве господдержки, поскольку речь идёт о всей сфере общепита. Об этом заявил член генерального совета «Партии Роста», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Нужно пересмотреть подход при выделении средств госсподдержки. Речь ведь идет не только о кафе и ресторанах, но и всей отрасли общественного питания. В Ярославле остановил работу «Комбинат социального питания», который обеспечивал обедами 100 000 детей. У них более 1000 сотрудников. По формальным признакам они не получили никакой помощи, и таких примеров сотни», — сказал Бухаров.

Он напомнил, что многие заведения берут средства в кредит для перезапуска в виде закупки продукции, проверки оборудования и набора персонала.

Бухаров также подчеркнул готовность соблюдать при рассадке социальную дистанцию и другие требования Роспотребнадзора, однако в то же время он считает важным, чтобы проверяющие «не отбили желание работать» у бизнеса, который готов бороться за своё дело.