Москва, , 18:30 — REGNUM В Москве 18 июня может быть побит очередной температурный рекорд. Об этом 17 июня сообщает центр «Фобос».

Синоптики ожидают продолжения сильной жары в Москве в ближайшие дни. Так, 18 июня воздух может прогреться до 32 градусов.

«В Москве под угрозой окажется рекорд 125-летней давности — 18 июня 1895 года была зафиксирована температура +31,3 градуса», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Москве воздух прогрелся до рекордных значений, превзойдя рекорд 128-летней давности.