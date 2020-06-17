Нарьян-Мар, , 18:10 — REGNUM В Ненецком АО с начала эпидемии коронавиурсом заразились 90 человек, 68 из них уже выздоровели, двое скончались. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

В настоящее время лечение в стационарных и амбулаторных условиях проходят 18 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы — 8 пациентов. Еще 9 пациентов получают амбулаторное лечение на Харьягинском месторождении, 1 — на месторождении Западное Хоседаю.

На самоизоляции в домашних условиях в Нарьян-Маре и посёлке Искателей находятся 405 человек. Под наблюдением врачей на Харьягинском месторождении находятся 444 человека, на Западном Хоседаю — 40 человек. С начала пандемии снято с контроля 1601 человек, 19 — за прошедшие сутки.

С начала пандемии в НАО проведено 3750 исследований на коронавирус, 42 — за последние сутки.