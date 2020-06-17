Петрозаводск, , 18:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Республики Карелия не согласилось с заявлением генерального прокурора РФ Игоря Краснова, который сообщил, что регион, в числе других, долгое время не вводил в эксплуатацию закупленное дорогостоящее медицинское оборудование. В минздраве подробно рассказали ИА REGNUM о проделанной работе.

Напомним, во время отчета о работе в 2019 году перед Советом Федерации 17 июня Игорь Краснов заявил, что из-за пандемии страна оказалась в новых реалиях, которые вскрыли многочисленные проблемы в сфере здравоохранения. По словам генпрокурора, проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц страны находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. При этом в Дагестане, Карелии, Чечне, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем случаям принимались меры прокурорского реагирования.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в республике большое внимание уделяется оснащению медицинских организаций необходимым оборудованием и его эффективному использованию. Только в 2019 году на приобретение современной медицинской техники было направлено более 600 млн рублей.

«Всё оборудование активно задействуется для оказания медицинской помощи и не используется только в период профилактического обслуживания или проведения ремонтов, которые имеют место в связи с большой востребованностью техники и интенсивностью эксплуатации», — отметил Охлопков.

По словам регионального министра, за 2019 год на двух магнитно-резонансных томографах в Петрозаводске, в Республиканском перинатальном центре и Республиканской больнице имени В. А. Баранова, выполнено 6300 исследований. На всех спиральных компьютерных томографах выполнено 56 200 исследований.

Кроме того, в прошлом году республиканским властям удалось приобрести сразу три новых спиральных компьютерных томографа. На этих аппаратах специалисты в Республиканской больнице сделали 6783 исследования, в Беломорской ЦРБ — 3250, в Республиканском онкологическом диспансере — 4500 исследований.

Помимо этого в Карелии только в 2019 году было проведено 62 тысячи эндоскопических исследований, 24 тысячи маммографий, 130 тысяч исследований на современных аппаратах УЗИ, 400 тысяч рентгенодиагностических исследований, шесть тысяч рентгенохирургических вмешательств.

«Все исследования проводятся по медицинским показаниям и по назначению лечащего врача», — подытожил Михаил Охлопков.

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