Белгород, , 17:56 — REGNUM О ситуации с карантином в группе детского сада в посёлке Майский под Белгородом говорили 17 июня на брифинге в региональном оперативном штабе. По уточнённым данным, заражение коронавирусом подтверждено у двух детей, а не у сотрудников учреждения.

15 июня в оперштабе сообщили о том, что у одной из воспитательниц детского сада выявлен коронавирус. Женщину и трёх контактировавших с ней сотрудников отправили на домашнюю изоляцию под наблюдением медиков. Однако в детском саду заявили, что все работники здоровы. 17 июня на брифинге начальник пресс-службы правительства Белгородской области Сергей Лукинов пояснил, что это «были предварительные данные, которые были опровергнуты дальнейшими расследованиями».

"Были показания, но тесты дали отрицательный результат. Поэтому Роспотребнадзор говорит о том, что тесты нужно проводить на десятый день, чтобы было понимание — или это ОРВИ, или коронавирус», — сказал чиновник.

По обновлённым данным, от своего отца заразились два ребёнка, посещающие детский сад в Майском. Их состояние оценивают как близкое к удовлетворительному, они лечатся дома. С ними в дошкольном учреждении контактировали три сотрудника и десять детей. По результатам тестов, все они здоровы. Группа останется на карантине до получения последних отрицательных результатов, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

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