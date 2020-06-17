Салехард, , 17:50 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова 17 июня.

У всех троих скончавшихся диагностирована острая двусторонняя пневмония. В Новом Уренгое умерли мужчины в возрасте 41 года и 57 лет, 44 — летний мужчина — в Салехарде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на Ямале на 17 июня выявлен 3 586 случай заражения SARS-CoV-2, из них выздоровели 1 643 пациента, 21 скончался.