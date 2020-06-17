Димитровград, Ульяновская область, , 17:46 — REGNUM В Ульяновской области за минувшие сутки «резко ухудшилась» ситуация в Димитровграде в связи с распространением коронавируса. Город находится «на грани режима ЧС и введения самых жёстких мер», говорится в обращении главы Димитровграда Богдана Павленко.

Сегодня, 17 июня, в муниципалитете прошло экстренное собрание оперативного штаба. Павленко констатирует, что «ситуация за минувшие сутки резко ухудшилась»: подтверждено 28 случаев заражения и один летальный исход, всего в Димитровграде скончались четыре пациента с COVID-19. Глава города отмечает, что «дело принимает очень серьёзный оборот», и «скоро уже некуда будет класть заболевших».

«Город находится на грани режима ЧС и введения самых жёстких мер. Для того, чтобы ситуация не стала для нас катастрофичной, чтобы не остановились предприятия и всё опять повсеместно не было закрыто, надо приложить серьёзные усилия», — говорится в частности, в обращении.

Богдан Павленко подчёркивает, что «жёсткому контролю будут повергнуты самые опасные в плане распространения инфекции места», имея в виду магазины, общественный транспорт, общепит. Руководитель города призвал жителей реже выходить из дома, опасаться мест скопления людей, соблюдать правила гигиены и безопасную дистанцию.

Напомним, в Димитровграде проживает более 114 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 4344 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 149. Выздоровели 1523 человека, из них 114 — за последние сутки. Всего в Ульяновской области скончались 24 пациента с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлено 149 новых носителей коронавируса