Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM Попавший в опалу схиигумен Сергий (Романов) похож не на схимника, а на фюрера, заявил протодиакон Андрей Кураев.

По мнению Кураева, в поведении Романова нет ничего напоминающего поведение схимника.

«Он себя чувствует фюрером, который знает, как надо, и готов всех вести за собой. Это совершенно не схимнический путь», — передаёт слова протодиакона портал «Е1».

Кураев не исключил, что противостояние схиигумена и Екатеринбургской епархии РПЦ выльется в силовое разрешение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее епархия призвала молиться за Сергия. Схиигумен находится в Среднеуральском женском монастыре и ведёт себя мирно, хотя ранее он предупреждал: монастырь получится взять у церковных иерархов только штурмом.

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