Владимир, , 17:36 — REGNUM Во Владимирской области на дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавируса сотрудникам стационарных учреждений социальной защиты направят более 55,8 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

С 15 апреля для работников стационаров организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих социальные услуги гражданам с подтверждённым коронавирусом и лицам из групп риска, установлены стимулирующие выплаты в размере от десяти до 60 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Кроме федеральных средств сотрудники получают региональную надбавку к зарплате в 20 тысяч рублей за двухнедельную смену.

В регионе в 35 стационарах соцзащиты живут 3,8 тыс. пожилых людей и инвалидов. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тыс. человек. Все они с 27 апреля были переведены на закрытый круглосуточный режим со сменой персонала раз в две недели.

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