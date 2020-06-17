Севастополь, , 17:48 — REGNUM На второй день после открытия купального сезона в Севастополе на посетителей пляжа в районе парке Победы упал навес, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам очевидцев, происшествие произошло вечером 16 июня.

«Пострадала женщина. Её увезли на скорой с подозрением на черепно-мозговую травму. Помимо этого, навес зацепил детский надувной бассейн и очень перепугал маленького ребёнка. Слава богу, его не задело», — написали местные жители в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Севастополе официально открыли купальный сезон и введут контроль за плотностью отдыхающих на пляжах. По словам и.о. губернатора Михаила Развожаева, все городские пляжи должны соответствовать требованиям постановления Роспотребнадзора.

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