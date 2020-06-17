Нур-Султан, , 17:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев оценил ситуацию с коронавирусом SARS-CoV-2 в республике. Соответствующее заявление Токаев обнародовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Токаев констатировал, что граждане Казахстана массово не соблюдают карантинные меры, что привело к определенному ухудшению ситуации с коронавирусом в республике. Но в целом, правительство Казахстана контролирует ситуацию подчеркнул президента.

Кроме того, президент Токаев добавил, что уже 18 июня правительство огласит огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.

Напомним, что в Казахстане выявлено 15,5 тыс. случаев COVID-19. Скончались 88 человек.