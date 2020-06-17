Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинской области главы муниципалитетов и сотрудники областного минстроя должны системно заниматься проблемой обеспечения населения водой и создать актуальные схемы водоснабжения. Об этом на совещании с ними заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что этому вопросу нужно уделять постоянное внимание. Тогда шаг за шагом удастся прийти к конкретному результату. Глава региона требует провести инвентаризацию всех сетей и объектов, поставить приборы учёта, выявить и отключить незаконные врезки, обновить имеющиеся схемы водоснабжения. Также нужно составить план модернизации объектов инфраструктуры и первоочередных ремонтов, подготовить заявки на участие в государственных программах и установить там, где ещё нет, нормативы на полив и ведение фермерского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ряда территорий региона жалуются на перебои с водоснабжением. В частности, о проблеме они написали в соцсетях.

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