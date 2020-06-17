Симферополь, , 17:20 — REGNUM В Крыму собственники более 200 объектов размещения возобновили работу. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

«208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы. Всего на территории республики располагаются 1092 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня на территории Крыма полностью отменили режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также обязательную обсервацию для приезжающих на территорию полуострова граждан из других субъектов РФ. Обязательная обсервация сохраняется для въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.