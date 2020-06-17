Липецк, , 17:16 — REGNUM В больницах Липецкой области по состоянию на 17 июня находятся 289 человек с диагнозом COVID-19 и 660 человек с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего на территории области зарегистрирован 3171 случай заражения. 1471 человек выздоровел и был выписан, 11 человек скончались. 1689 человек получают медицинскую помощь, в том числе 1400 пациентов с лёгкой формой COVID-19 — на дому.

Из подтвержденных за последние сутки 58 случаев 43 выявлено в Липецке, по шесть — в Грязинском и Липецком районах, по одному — в Добровском, Усманском и Хлевенском районах.

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