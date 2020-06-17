Москва, , 17:11 — REGNUM Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внимательно отслеживает появление ложных сайтов, посвященных тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сегодня, 17 июня, сообщил журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Напомним, что в российском сегменте интернета стали появляться ложные сайты для якобы электронного голосования по поправкам к Конституции России.

По словам Качанова, информационное подразделение Минкомсвязи, которое обеспечивает безопасность портала государственных услуг, осуществляет непрерывный мониторинг сайтов на предмет выявления мошеннических ресурсов.

Выявляются сайты внешне похожие на портал госуслуг, но являющиеся мошенническими. Кроме того, стали появляться сайты мошенников, посвященные тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Как только такой сайт обнаруживается, то незамедлительно посылается запрос на блокировку данного ресурса соответствующему регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру. Часть ресурсов остается на контроле министерства до момента выявления неправомерного контента.

Обычно такие подставные сайты нацелены на воровство денежных средств граждан, а также на кражу персональных данных.

Напомним, что проголосовать по поправкам к Конституции можно будет уже с 25 июня.