Ростов-на-Дону, , 17:08 — REGNUM В Ростовской области за неделю от укусов клещей пострадали ещё около 200 человек. Общее число обратившихся к медикам жителей достигло 2 тыс. 58, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, по данным на 16 июня, из более чем 2 тыс. человек 869 — дети в возрасте до 14 лет. При этом за аналогичный период 2019 года пострадавших было почти вдвое больше. Среди обратившихся — 342 ростовчанина, 202 таганрожца, 146 шахтинцев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнута противоклещевая обработка в парках, скверах и других зонах отдыха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области от укусов клещей пострадали почти 1,8 тыс. человек