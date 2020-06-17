Курск, , 17:07 — REGNUM В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера с 4 июня провели 480 исследований, определяющих наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Тесты в плановом режиме проводят для медицинских работников и сотрудников учреждений здравоохранения, которые находятся в группе риска. Экспресс-тесты на определение антител к COVID-19 также проводят в областной больнице и городской больнице №4 пациентам, которых доставляет скорая помощь.

Всего проведено 480 тестов на антитела. В лаборатории кожвендиспансера завершили настройку необходимого оборудования, это позволит увеличить количество тестов до 500 в день. Тестировать продолжат медработников и экстренных пациентов.

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