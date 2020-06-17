Великий Новгород, , 17:15 — REGNUM В Новгородской области 22 июня захоронят останки свыше 500 мирных жителей, ставших жертвами фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Об этом 17 июня сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Останки жертв фашистов нашли весной прошлого года.

«Медико-криминалистическая экспертиза официально подтвердила тот факт, что погибшие — жертвы карательных операций фашистов», — заявил Никитин.

Захоронят погибших с почестями 22 июня в Новгородской области.

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Отметим, 7 июня текущего года на озере Вельё Демянского района началась уникальная подводная поисковая экспедиция новгородской общественной организации «Поисковый отряд «Находка» и Российского военно-исторического общества. Там ищут останки солдат и офицеров погибших во время Великой Отечественной войны и оставшихся на поле боя.

Поздней осенью 1941 года на озере Вельё шли ожесточенные и кровопролитные бои за деревню Осинушка. В них участвовали бойцы 241-ой и 23-ей стрелковых дивизий. Только 241 дивизия потеряла убитыми за три дня 140 солдат и офицеров. В связи с тем, что боевая операция оказалась неудачной и войска отошли на прежние позиции, большинство погибших так и остались на позициях фашистов, на берегах озера Вельё.

После войны это озеро было включено в каскад водохранилищ, снабжающих водой Москву. Для этого на реке Явонь, вытекающей из озера, была построена плотина: уровень озера поднялся на четыре метра. В результате останки воинов Красной армии были затоплены и оставались на дне до настоящего времени.