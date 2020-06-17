Бишкек, , 16:58 — REGNUM В Киргизии за последние сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего в столице республики — 36 и в Чуйской области — 29. Об этом сегодня, 17 июня, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего же с начала пандемии в Киргизии зарегистрировано 2 562 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выписано из больниц 54 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего от COVID-19 в республике излечился 1 901 человек.

Количество жертв коронавирусной инфекции в Киргизии возросло до 29 человек. За минувшие сутки в городе Джалал-Абаде скончался 36-летний пациент, у которого коронавирус вызвал осложнения, приведшие к двусторонней пневмонии, острой сердечной недостаточности, острой дыхательной недостаточности и полиорганной недостаточности.