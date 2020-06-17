Челябинск, , 16:55 — REGNUM В Челябинской области местные жители массово жалуются на перебои с водоснабжением. Некоторые граждане сообщают об отсутствии воды.

Жалобы люди оставляют в соцсетях. Как сообщает пресс-служба губернатора, в основном обращаются жители села Хомутинино, расположенного в Увельском районе, поселка Сухтелинский из Верхнеуральского района, сёл Канашево и Миасское Красноармейского района, а также Карталов и Чесмы. У них либо нет в кранах напора, либо вовсе отсутствует вода.

Глава региона Алексей Текслер уже отреагировал на жалобы. Он собрал мэров на оперативное совещание.

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