Архангельск, , 16:46 — REGNUM Сокращением новогодних каникул не компенсировать потери от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал архангельский депутат Леонид Таскаев (КПРФ).

«Отмечу, что фракция КПРФ в Госдуме выступала с предложением о сокращении количества нерабочих январских дней. Тогда эту инициативу раскритиковал именно Совфед. Вот только если КПРФ в основе своего предложения видела выравнивание доходов населения, чтобы в январе — феврале граждане, особенно — бюджетники, не получали заработную плату существенно ниже среднемесячной, то сегодня представитель «Единой России» решил компенсировать за 5 январских дней в 2021 году доходы, выпавшие у большей части россиян за третий месяц ограничительных мер, — сказал Таскаев. — Глава Минтруда отчитался о приросте безработных более чем в 1 миллион россиян только за период нерабочих дней. Как это наверстать за 5 дней в январе 2021 года? Складывается впечатление, что подобные предложения — это кадровый «потолок» конструктива «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. Поправками в Трудовой кодекс предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января.