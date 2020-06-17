Нью-Йорк, США, , 16:42 — REGNUM В сети появился первый трейлер фантастического сериала Warrior Nun («Боевая монахиня»). Его опубликовали 17 июня на YouTube-канале Netflix.

По сюжету сериала девушка-подросток воскресает из мёртвых и получает особую силу, с помощью которой можно уничтожать демонов. Таким образом, героиня оказывается втянута в затяжную войну между силами добра и зла.

Премьера «Боевой монахини» ожидается 2 июля 2020 года. Сериал будет доступен на Netflix.

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