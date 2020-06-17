Кызыл, , 16:42 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал три основные задачи, которые необходимо выполнить для победы над коронавирусом. Он отметил, что ситуация в настоящее время остаётся напряжённой, добавив, что у него не было насчёт этого иллюзий. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Первой и главной задачей, по его словам, остаётся своевременное выявление и госпитализация тяжёлых больных.

«Сейчас ситуация требует четкости и слаженности. В первую очередь, по загруженности коечного фонда. В двух центральных инфекционных госпиталях, полностью оборудованных под лечение тяжелых больных, необходимо обеспечивать интенсивность использования коек. Сначала, как вы знаете, медики создали на базе 16 и 17 лицея дополнительные госпитали для лёгких больных, чтобы изолировать как можно больше больных людей от здоровых. Тем самым, мы разгрузили основные госпитали. Сейчас сделали следующий шаг — создали госпитали долечивания. То есть те больные, которые уже получили основное лечение и пошли на поправку, будут переводиться туда. Такая сквозная, двухсторонняя маршрутизация увеличит интенсивность использования коек для тяжелых больных», — отметил он.

Шолбан Кара-оол подчеркнул, что эту работу должен обеспечить региональный минздрав. Излечившихся пациентов будут без задержек выписывать. Ответственность за лечебный процесс, обеспеченность препаратами глава возложил на замминистра здравоохранения Аэлиту Кажин-оол.

Второй задачей является увеличение числа сотрудников в колл-центрах поликлиник и центров скорой помощи. За организацию этой работы будет отвечать зампред правительства Саида Сенгии. В рамках этой задачи также будет мобилизована психологическая служба, которая будет отвечать за создание атмосферы доверия.

«Зараза быстро распространяется, дай бог, чтобы у большинства она прошла бессимптомно. Я, например, чувствую тяжесть в груди. Проеду на велосипеде — пропадает тяжесть, но потом снова появляется. Всех подряд госпитализировать не получится. Из-за бессимптомных мы можем потерять тяжелых, тех, кто больше нуждается в помощи. Но человек должен понимать свое состояние, знать результат на COVID-19. Многие люди просто нуждаются в общении, в моральной поддержке», — подчеркнул глава.

На третьем месте стоит задача более чёткой организации работы «Скорой помощи» и неотложной помощи в поликлиниках. По словам Кара-оола, за каждой экстренной бригадой необходимо закрепить конкретный сектор города. Отвечатт за это направление будет замминистра здравоохранения Алиса Шимит.

Глава подчеркнул, что врач должен определять состояние больного, принимать решение о срочности его госпитализации. Для чего необходим ежедневный патронаж. Именно это стало четвёртой задачей.

«Надо активнее применять такие формы, как мобильную видеосвязь, стараться ежедневно контролировать легких больных, чтобы не допускать тяжелых случаев. Диабет, бронхиальная астма — сразу увозить в больницу. К тяжелым больным выезжать немедленно. Стабильность — первый шаг к здоровью», — акцентировал он.

Кроме того, важное внимание будет уделено своевременному оповещению граждан о показателях смертности. Это необходимо, чтобы каждый житель имел реальное представление о ситуации и делал выводы для своей личной безопасности.

«Согласен с тем, что мы не можем ограничиваться только подтвержденными случаями смерти с основным диагнозом от коронавируса. Так или иначе, эта зараза влияет на состояние больных, на сопротивляемость организма. По этим причинам мы в мае уже потеряли 19 человек, 2 из них напрямую от COVID-19, остальные от основных тяжёлых недугов, но с инфекцией внутри. Статистика за июнь не предвещает ничего хорошего. Это очевидно, и об этом надо говорить», — заключил Шолбан Кара-оол.