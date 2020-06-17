Краснодар, , 16:42 — REGNUM В Краснодарском крае обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе для всех приезжающих в регион отменят 21 июня. Об этом сегодня, 17 июня, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, что многие курортные регионы России, в том числе Крым и Краснодарский край, ввели обязательный карантин в обсерваторе для всех въезжающих. Сделано это было для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Сейчас ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется, и власти субъектов постепенно снимают ограничения.