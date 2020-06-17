Токио, , 16:37 — REGNUM В игре Animal Crossing: New Horizons открылся остров-ресторан KFC. Об этом 16 июня сообщил портал UnGeek.

На специальном острове геймеры могут угоститься жареной курицей и найти секретные ингредиенты KFC. Сообщается, что в игре с некоторой вероятностью можно встретить и самого полковника Сандерса.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре «симулятора жизни», разработанная Nintendo. В ней геймерам необходимо обустроить целый остров, выполняя различные «бытовые» задания.

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