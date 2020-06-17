Вильнюс, , 16:35 — REGNUM Несмотря на то, что масочный режим в Литве после снятия карантина стал лишь рекомендацией, жители в первый день отмены карантина сегодня, 17 июня, в большинстве своём продолжают носить маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под открытым небом медицинские маски носят жители старшего возраста, входящие в группу риска. При этом на воздухе маски стали рекомендованы ещё в начале июня.

В закрытых помещениях в масках практически все посетители без исключений. Лишь единицы покупателей в торговых сетях воспользовались отменой масочного режима и ходят без них. До снятия карантина таких покупателей не обслуживали, однако теперь это незаконно. Кассиры продолжают обслуживать покупателей в масках с перчатками и с защитными экранами.

В городском общественном транспорте людей без масок в принципе увидеть практически невозможно. Стоить отметить, что, несмотря на близость и открытые уже месяц границы в Прибалтике, у жителей Латвии и Эстонии совершенно иное поведение. Там маски носят намного реже, а условия карантина были мягче.

В Литве к 17 июня суточный прирост заболевших составил только два случая.