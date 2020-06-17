Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM За попавшего в опалу схиигумену Сергию (Романову) нужно молиться, заявили в Екатеринбургской епархии РПЦ.

В официальном заявлении структуры напомнили, что церковные таинства Сергия являются безблагодатными и недействительными.

«В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния», — сообщили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в епархии обвинили Сергия в захвате Среднеуральского женского монастыря.

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